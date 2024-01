Analiza e Institutit amerikan për Luftën: Në këtë rast NATO nuk do të ishte në gjendje të mbrohej kundër Rusisë

Analiza e Institutit amerikan për Studimin e Luftës (ISW) tregoi se SHBA-ja është “pesimiste” shumë më shumë në luftën ukrainaso-ruse sesa mendojnë shumica e njerëzve.

Ndërsa SHBA-ja po debaton nëse do të vazhdojë ndihmat financiare për Ukrainën, ISW shpjegon se cilat mund të jenë pasojat e një fitoreje ruse.

Nëse ushtria ruse do ta fitonte këtë luftë, ajo do të ishte dukshëm më me përvojë luftarake dhe më e madhe se forcat ruse para vitit 2022, dhe në të njëjtën kohë ekonomia ruse do të rimëkëmbej me dobësimin e sanksioneve perëndimore. Kështu, Rusia do të jetë në gjendje të rindërtojë dhe ndërtojë pajisjet e saj dhe mund të përbëjë, për herë të parë që nga vitet 1990, një kërcënim të madh ushtarak konvencional për NATO-n.

Potenciali ushtarak i SHBA-së dhe aleatëve të NATO-s është dukshëm më i madh se ai i Rusisë, kështu që nuk ka dyshim se Perëndimi do ta mposhtte Rusinë, edhe nëse do të thithte në tërësi Ukrainën dhe Bjellorusinë, deklaron ISW dhe paralajmëron për problemet që mund të lindin nëse Perëndimi ndalon financimin e Ukrainës.

Për ta penguar dhe për tu mbrojtur kundër kërcënimeve ruse në atë skenar, SHBA-së do t’i duhej të vendoste një pjesë të konsiderueshme të forcave dhe pajisjeve të saj në Evropën Lindore, e cila është jashtëzakonisht e shtrenjtë, dhe në të njëjtën kohë do të ngushtonte hapësirën për veprim në Azi. E gjithë përpjekja do të kushtojë një pasuri dhe do të zgjasë për aq kohë sa të zgjasë kërcënimi rus – potencialisht pafundësisht.

Pothuajse çdo rezultat tjetër i luftës në Ukrainë është më i mirë se ky, thotë ISW dhe thekson se sa e rëndësishme është të vazhdohet me financimin e mbrojtjes së Ukrainës kundër Rusisë.

Po sikur Rusia të pushtojë Ukrainën?

Instituti më pas ilustroi disa situata të mundshme dhe implikimet e tyre. Njëra prej tyre i referohet fitores së mundshme ruse në Ukrainë dhe pushtimit të plotë të vendit.

Mungesa e ndihmës perëndimore herët a vonë do të dërgonte në rënien e aftësisë së Ukrainës për t’u mbrojtur kundër ushtrisë ruse. Në një skenar të tillë, forcat ruse mund të depërtojnë në kufirin perëndimor të Ukrainës dhe të krijojnë baza të reja ushtarake në kufijtë me Poloninë, Hungarinë, Sllovakinë dhe Rumaninë, gjë që do të përbënte gjithashtu një kërcënim për NATO-n. Përveç kësaj, një pjesë e forcave ndoshta do të vendoseshin në Bjellorusi.

ISW shkruan se në atë skenar, rusët mund të kërcënojnë një ofensivë të mekanizuar afatshkurtre kundër një ose disa vendeve të NATO-s me të paktën tetë divizione dhe me mbështetjen e rezervistëve. Gjithashtu mund të kërcënojnë shtetet baltike dhe Finlandën.

NATO nuk do të ishte në gjendje të mbrohej kundër një sulmi të tillë rus me forcat që ka aktualisht në Evropë. SHBA do të duhet të zhvendosë një numër të madh trupash amerikane në të gjithë kufirin lindor të NATO-s nga Baltiku në Detin e Zi, në mënyrë që të pengojë aventurizmin rus dhe të jetë gati për të mposhtur një sulm rus. Përveç kësaj, ata do të duhet të dërgojnë përgjithmonë një pjesë të konsiderueshme të flotës së tyre të aeroplanëve në Evropë.

Në të njëjtën kohë, një përpjekje e tillë mund të degradojë seriozisht aftësinë e Amerikës për t’iu përgjigjur efektivisht agresionit kinez kundër Tajvanit, pasi të gjithë skenarët e Tajvanit mbështeten në flotën e aeroplanëve amerikanë që do të nevojitej për të mbrojtur Evropën. Kostoja e këtyre masave mbrojtëse do të ishte astronomike