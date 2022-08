99 cm i gjatë, Hasbullai me masa të rrepta sigurie, shfaqet në rrugë i rrethuar nga truproja (FOTO LAJM)

Hasbulla Magomedov 19-vjeçari me pamjen e një fëmije, i cili është sensation në rrjetet sociale

19-vjeçari me pamjen e një fëmije të vogël, si pasojë e një sëmundjeje që quhet akondroplazi, ka më shumë se 2 milionë ndjekës në Instagram, ku videot e tij humoristike bëjnë xhiron e botës.

Fiksimi i rrjeteve sociale është parë në rrugët e Sidneit me 6 truproja. Ai është vetëm 99 centimetra i gjatë pasi është diagnostikuar me sindromën e dwarfizmit. Ylli i mediave sociale, Hasbulla Magomedov, bëri xhiron e rrjeteve sociale dje pasi bëri një xhiro me një mjet McLaren 720S.

Adoleshenti i njohur për pamjen e tij si fëmijë, u fotografua duke hyrë në makinën sportive që ishte parkuar jashtë hotelit të tij në Sidnej.

Bashkë me shokët e tij me tatuazhe të shumta, Hasbulla pozoi për foto përpara automjetit 500,000 dollarësh përpara se të hipte në sediljen e shoferit.