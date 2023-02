128 orë nën rrënoja, foshnja 2 muajshe mbijeton për mrekulli, nxirret e gjallë familja me 5 anëtarë

Teksa mbi 24 mijë persona kanë mbetur të vdekur nga tërmeti shkatërrues i së hënës në Turqi, ende vijojnë të ndodhin mbrekulli që mbajnë ndezur shpresat e ekipeve të kërkim shpëtimit.

Një foshnjë e cila besohet të jetë vetëm 2 muaj u shpëtua nga rrënojat e tërmetit pas 128 orësh, sipas Anadolu Agency.

#URGENT Baby, believed to be 2-month-old, rescued from quake rubble after 128 hours in debris in southern Türkiye pic.twitter.com/lK7HEkDOK5

