10 markat e veshjeve më me vlerë në botë për 2023

Nike (vlera e markës ulet 6% në 31.3 miliardë dollarë) ruan titullin e saj si marka më e vlefshme e veshjeve në botë, pavarësisht nga humbja e vlerës së markës, sipas një raporti të ri nga konsulenca kryesore për vlerësimin e markës, Brand Finance.

Çdo vit, konsulenca kryesore për vlerësimin e markave Brand Finance vë në provë 5000 nga markat më të mëdha dhe publikon mbi 100 raporte, duke renditur markat në të gjithë sektorët dhe vendet. 50 markat më të vlefshme dhe më të forta të veshjeve në botë përfshihen në renditjen vjetore të Brand Finance Apparel 50 2023.

New Balance (vlera e markës u rrit 11% në 1.8 miliardë dollarë) ka hyrë në renditjen e këtij viti. Reputacioni dhe popullariteti i markës pritet të rritet pas triumfit të fundit të sensacionit të tenisit Coco Gauff në US Open, ku ajo dhe familja e saj veshën me krenari këmishën e saj “Call me Coco Champion”. Coco Gauff. Ylli zbuloi gjithashtu këpucën e saj me firmë New Balance, CG1 Vintage, në 2023. Fitorja e saj pritet të shkaktojë një rritje të shitjeve të këpucëve, duke ndikuar pozitivisht në vlerën e markës së New Balance dhe duke forcuar reputacionin e saj pozitiv në industrinë sportive.

Industria e veshjeve ka luajtur një rol vendimtar në modernizimin e shpejtë të Kinës dhe po përjeton rritje të fuqishme. Marka më e madhe e veshjeve në Kinë, Bosideng, (vlera e markës u rrit me 12% në 1.9 miliardë dollarë), ka kapërcyer me sukses sfidat e zakonshme me të cilat përballen markat kineze në tregun global duke u lidhur me konsumatorët dhe duke u vendosur si një lojtar i veçantë.

Shtëpia franceze e modës Celine u emërua marka e veshjeve me rritjen më të shpejtë, ndërsa emrat ikonë të luksit mbeten elastik

Celine (vlera e markës deri në 51% në 2.9 miliardë dollarë) ka përjetuar rritje të jashtëzakonshme nën drejtimin krijues të Hedi Slimane, i emëruar si CEO i markës në 2018. Vizioni inovativ i Slimane dhe përpjekjet për rigjallërimin e markës, të nxitura nga marketingu në media sociale dhe fushatat reklamuese, kanë luajtur një rol vendimtar në rritjen e vlerës së markës Celine.

Veshjet luksoze janë përballur me sfida dhe transformime në epokën pas pandemisë, me tregtinë elektronike dhe mediat sociale duke riformuar peizazhin ndërsa veshjet e rrugës dhe sportet fitojnë popullaritet. Megjithatë, markat e njohura luksoze si Dior (vlera e markës u rrit me 46% në 13.2 miliardë dollarë), Louis Vuitton (vlera e markës u rrit 12% në 26.3 miliardë dollarë) dhe Chanel (vlera e markës u rrit 27% në 19.4 miliardë dollarë) kanë lulëzuar. , falë rritjes premtuese të shitjeve dhe fuqive të tyre të qëndrueshme të markës, duke ruajtur statusin e tyre ikonik në botën pas pandemisë.