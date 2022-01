Bota në prag të luftës? Nëse Rusia pushton Ukrainën, Gjermania sinjalizon për vendimin e fortë

Gjermania sinjalizoi të martën se mund të ndalonte gazsjellësin Nord Stream 2 nga Rusia nëse Moska pushton Ukrainën dhe vendet perëndimore u mobilizuan rreth Kievit mbi një grumbullim të trupave ruse që ka ngjallur frikën e luftës.

Duke rritur diplomacinë pasi bisedimet me Rusinë përfunduan në ngërç javën e kaluar, Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken do të vizitojë Kievin të mërkurën përpara se të shkojë në Berlin për të diskutuar “përpjekjet e përbashkëta për të penguar agresionin e mëtejshëm rus kundër Ukrainës” me zyrtarë gjermanë, britanikë dhe francezë.

Me rritjen e frikës për një konfliktit, Britania tha këtë javë se kishte filluar të furnizonte Ukrainën me armë antitank, ministri i Jashtëm i Kanadasë vizitoi Ukrainën dhe ministrja e Jashtme gjermane Annalena Baerbock zhvilloi bisedime në Moskë dhe Kiev në përpjekje për të lehtësuar tensionet.

Baerbock paralajmëroi se Moska do të vuante nëse sulmonte fqinjin e saj dhe kancelari Olaf Scholz sinjalizoi se përgjigja e Berlinit mund të përfshijë ndalimin e gazsjellësit Nord Stream 2 që sjell gaz në Gjermani.

I pyetur për tubacionin pas takimit me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, Scholz tha se ishte “e qartë se do të kishte një çmim të lartë për të paguar dhe se gjithçka do të duhet të diskutohet nëse do të ketë një ndërhyrje ushtarake në Ukrainë”.

Scholz ka thënë më parë se Gjermania është e hapur ndaj sanksioneve në rast të një sulmi rus dhe se gjithçka do të ishte në tryezë. Kjo do të përfshijë Nord Stream 2, i cili është ndërtuar por nuk ka siguruar ende miratimin për t’u hapur.

Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha pas takimit me Baerbock të martën se tubacioni do të rrisë sigurinë evropiane të energjisë kur të jetë i hapur dhe se “përpjekjet për të politizuar këtë projekt” do të ishin kundërproduktive.

Rusia mohon planet për të sulmuar Ukrainën, por thotë se mund të ndërmarrë veprime të papërcaktuara ushtarake nëse nuk përmbushen kërkesat e saj – duke përfshirë një premtim nga aleanca e NATO-s për të mos pranuar kurrë Kievin.

Dhjetëra mijëra trupa ruse mbeten pranë kufijve të Ukrainës dhe Moska gjithashtu ka dërguar trupa dhe pajisje ushtarake në Bjellorusi këtë javë në përgatitje për stërvitje me aleatin e saj të ngushtë që kanë shkaktuar shqetësime të mëtejshme në Perëndim.

Tensionet kanë ndihmuar në uljen e rublës ruse kundrejt dollarit amerikan dhe stoqet ruse kanë rënë.

“Aleatët e NATO-s janë të përgatitur të diskutojnë propozime konkrete se si të reduktohen rreziqet dhe të rritet transparenca në lidhje me aktivitetet ushtarake dhe si të zvogëlohen kërcënimet në hapësirë ??dhe kibernetike”, tha ai në një konferencë të përbashkët shtypi me Scholz.

“Ne jemi gjithashtu të përgatitur të rifillojmë shkëmbimin e informimeve mbi stërvitjet dhe politikat tona përkatëse bërthamore.”

Edhe pse Perëndimi po mblidhet pas Ukrainës, ish-republika sovjetike nuk është anëtare e NATO-s dhe nuk ka detyrime traktate për ta mbrojtur atë.

Presidenti amerikan Joe Biden ka përjashtuar mundësinë e dërgimit të trupave amerikane në Ukrainë për të luftuar ushtarët rusë.

Pas bisedimeve të javës së kaluar me Rusinë, të cilat nuk sollën ndonjë përparim, Blinken do të takohet me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskiy dhe ministrin e Jashtëm Dmytro Kuleba në Kiev të mërkurën, tha Departamenti i Shtetit i SHBA.

“Shtetet e Bashkuara nuk duan konflikt. Ne duam paqe”, u tha gazetarëve një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit të SHBA.

“Presidenti (rus) (Vladimir) Putin e ka në fuqinë e tij të ndërmarrë hapa për të shpërshkallëzuar këtë krizë, në mënyrë që Shtetet e Bashkuara dhe Rusia të mund të ndjekin një marrëdhënie që nuk bazohet në armiqësi apo krizë”, tha zyrtari.

Blinken foli me Lavrov të martën dhe kërkoi shpërshkallëzimin, tha më vete Departamenti i Shtetit. Zyrtari i lartë tha se të dy vendosën në thirrje se do të ishte e dobishme të takoheshin personalisht.

Duke vizituar Ukrainën të mërkurën, Ministrja e Jashtme kanadeze Melanie Joly tha se Otava do të merrte një vendim në kohën e duhur për furnizimin me pajisje ushtarake për Ukrainën.