Borsellino dhe proçesi i keqdrejtimit, zbulohen akuzat e përcaktuara për 2 të pandehurit dhe të pafajshmin

Janë shpallur akuzat për 2 nga 3 policët që ishin të përfshirë në masakrën e D’Amelio, që i kushtoi jetën gjyqtarit Paolo Borsellino.

Bëhet fjalë për akuzat e kundërshtuara kundër Mario Bo dhe Fabrizio Mattei, të cilët u akuzuan për anashkalimin e hetimit mbi masakrën në fjalë.

I akuzuari i tretë, Michele Ribaudo, u shpall i pafajshëm. Ata u akuzuan për shpifje të rënduara nga favorizimi i mafies. Mungesa e rrethanës rënduese përcaktoi parashkrimin e krimit të shpifjes.

Sipas Prokurorisë Publike, të pandehurit, të cilët i përkisnin grupit të akuzuar për hetimin e masakrave të vitit 1992, nën drejtimin e shefit të tyre, Arnaldo La Barbera i cili ndërroi jetë, do të kishin detyruar njerëz të tjerë që të shtireshin me identitet të rremë si Vincenzo Scarantino, Salvatore Candura dhe Francesco Andriotta duke i detyruar të gënjejnë dhe të akuzojnë njerëz që më vonë rezultuan të pafajshëm për masakrën, raporton Ansa.it.

Prokurori për këtë gjë akuzoi tre policët për rrethanë rënduese të favorizimit të Cosa Nostra-s. Një rrethanë rënduese e cila me sa duket nuk i ka qëndruar ballë shqyrtimit të gjykatës dhe ka rezultuar në kufizimin e krimit të ngarkuar me dy nga tre të akuzuarit. Personi i tretë u shpall i pafajshëm me formulën “sepse fakti nuk përbën krim”. Vetëm puna e prokurorëve të Nissen dhe deklaratat e të penduarit Gaspare Spatuzza, i cili ridizenjoi përgjegjësitë në sulmin e klaneve që mbetën jashtë hetimit dhe që pastruan të akuzuarit të akuzuar padrejtësisht, zbuluan një drejtim të gabuar, të përcaktuar nga gjyqtarët e gjyqi i fundit për vdekjen e Borselinos si më i rëndëi në historinë e Republikës.

Drejtim i gabuar që kjo fjali nuk e përjashton, ku fëmijët e gjyqtarit Borsellino ngritën një padi civile gjatë seancës, Fiammetta, Lucia dhe Manfredi, të cilët prej 30 vitesh kërkojnë të dinë të vërtetën për vdekjen e babait të tyre, vëllai i magjistratit Salvatore Borsellino, fëmijët e motrës së tij Rita Borsellino, familjarët e oficerëve të shoqërimit, si dhe shtatë të pafajshmit, të shfajësuar pas proçesit të shqyrtimit të Gaetano Scotto, Gaetano Murana, Natale Gambino dhe Salvatore Profeta.