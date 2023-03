Borrell: Kina nuk ka kaluar asnjë vijë të kuqe për ne, lidhjet me Rusinë të kufizuara

Partneriteti i Kinës me Rusinë ka kufizime, pavarësisht retorikës për të kundërtën dhe Evropa duhet të mirëpresë çdo përpjekje të Pekinit për t’u distancuar nga lufta e Moskës në Ukrainë, ka thënë shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell.

Vërejtjet e tij pasuan një samit këtë javë midis presidentit rus Vladimir Putin dhe presidentit kinez Xi Jinping.

Të dy liderët deklaruan një partneritet pa kufij në shkurt 2022, vetëm disa ditë para pushtimit rus të Ukrainës.

Por Borrell tha se ndërsa Kina kishte krijuar lidhje të ngushta ekonomike dhe diplomatike me Rusinë, ajo nuk kishte krijuar një aleancë ushtarake me Moskën dhe nuk kishte furnizuar me armë për të ndihmuar Rusinë në luftën e saj në Ukrainë.

“Kjo miqësi e pakufizuar duket se ka disa kufij. Kina nuk ka kaluar asnjë vijë të kuqe për ne”, u tha ai gazetarëve në Bruksel.

Borrell shtoi se ai do të vizitojë Kinën së shpejti, megjithëse data e udhëtimit ende nuk është finalizuar.

Ai është një nga një seri liderësh të Bashkimit Evropian që do të vizitojë Kinën. /albeu.com