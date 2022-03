Borrell: Jemi të shqetësuar nga influenca ruse në Ballkanin Perëndimor

Përfaqësuesi i Lartë i BE-së për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë, zëvendëspresidenti i Komisionit Evropian, Josep Borrell këtë të martë ka qenë në Tiranë ku është takuar me kryeministrin Edi Rama. Gjatë një konference për media ai tha se BE është e shqetësuar për influencën ruse, por theksoi se kjo nuk është asgjë e re.

Më tej tha se duhet të përballemi me këtë influencë.

“Jemi të shqetësuar nga influenca e Rusisë në Ballkanin Perëndimor, por kjo nuk është asgjë e rë. Deziformata ruse që e përdorim për të folur për propagandë dhe për ato gënjeshtra që janë në mënyrë sistematike janë rritur. Propaganda është një mjet që po përdoret dhe ne duhet ta mbyllim, sepse këto gjëra kanë ndikim. Ne duhet të përballemi me influencën ruse. Ne jemi të ndërgjegjshëm që Ballkani Perëndimor do të jetë një fushëbetejë për ide dhe se cilën rrugë do të ndjekin këta vende. Kjo ringjallja një proces që është varur më parë në çështje përpara luftës dhe kësaj tragjedie njerëzore, tashmë duket sikur nuk është aq e rëndësishme sa çka qenë”, tha Borrell./albeu.com