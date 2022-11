Borrell: Asnjë ndihmë energjetike e BE-së për Malin e Zi nëse institucionet mbeten të bllokuara

Bashkimi Evropian (BE) nuk do të miratojë paketën e ndihmës financiare për energjinë për Malin e Zi nëse vazhdon bllokada e institucioneve të tij, tha Përfaqësuesi i Lartë i BE-së për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë Josep Borrell në një takim me presidentin malazes Milo Gjukanoviç.

Gjukanoviç, i cili po merr pjesë në Kongresin Internacional Socialist në cilësinë e kreut të Partisë Demokratike të Socialistëve, u takua me Borellin në Madrid dhe e informoi atë për situatën aktuale në Mal të Zi dhe mënyrat e mundshme për tejkalimin e krizës.

Borrell tha se një zgjidhje duhet të kërkohet përmes dialogut dhe marrëveshjes midis të gjitha subjekteve politike, tha zyra e Gjukanoviç.

Mali i Zi nuk ka Gjykatë Kushtetuese sepse ky organ gjyqësor ka vetëm tre nga shtatë gjyqtarët e tij, dhe për këtë arsye nuk është në gjendje të vendosë për ankesat dhe ankesat e institucioneve në lidhje me zgjedhjet lokale, gjë që ka bllokuar zbatimin e zgjedhjeve lokale në disa komuna malazeze që nga ajo kohë.