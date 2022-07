Boris Johnson nderon Zelenskyn me çmimin për lidership: I ka treguar botës se çfarë do të thotë guximi

Kryeministri britanik i dorëhequr, Boris Johnson, të martën i dha presidentit ukrainas një çmim për të nderuar lidershipin e tij në një ceremoni në Downing Street, në të cilën Volodymir Zelensky u shfaq virtualisht.

I konsideruar si “The Sir Winston Churchill Award” në kujtim të ish-udhëheqësit të kohës së luftës të Britanisë që udhëhoqi Evropën drejt paqes në Luftën e Dytë Botërore, Shoqëria Ndërkombëtare e Churchillit e nderon atë për njerëzit që kanë “demonstruar lidership të jashtëzakonshëm” në frymën e tij, sipas faqes së internetit të Muzeu Kombëtar i Churchillit.

“Presidenti Zelensky është përballur me një provë lidershipi po aq të ashpër sa Churchill”, citohet të ketë thënë Johnson në një njoftim për shtyp nga Shoqëria Ndërkombëtare e Churchillit.

“Ai, me një gjakftohtësi thelbësisht Churchillian, i ka treguar botës se çfarë do të thotë në të vërtetë guximi moral dhe fizik. Sfida, dinjiteti dhe qetësia e tij nën presionin ekstrem ka lëvizur miliona njerëz. Ka qenë një nder i vërtetë ta quaj mikun tim dhe është privilegji im i jashtëzakonshëm t’i jap atij këtë çmim sot”, tha Johnson.

Gjithashtu të pranishëm fizikisht në ceremoninë e Doëning Street ishin anëtarë të familjes Churchill dhe Vadym Prystaiko, ambasadori i Ukrainës në MB, thuhet në njoftimin për shtyp.

Duke pranuar çmimin, Zelensky tha: “Askush nuk e di se sa kohë dhe përpjekje do të duhet për të arritur atë fitore, por fitorja ia vlen. Kjo do të bëhet një histori e përbashkët, aq e spikatur sa ishte në kohën e Churchillit. Do të citohet ashtu siç u citua ai. Do të doja t’ju falënderoja, ju falënderoj për këtë çmim, për çmimin për popullin e Ukrainës./albeu.com