Boris Johnson do të japë dorëheqjen si kryeministër, ka një kusht

Boris Johnson do të japë dorëheqjen sot si kryeministër, pasi më në fund përkulet para presionit të dorëheqjeve të një morie qeveritaresh.

Johnson ka folur me kryetarin e Komitetit të Mbështetjes Konservatore të 1922, Sir Graham Brady dhe ra dakord të largohej, por me një udhëheqës të ri konservator që do të vihej në vend nga konferenca e partisë në tetor.

Kjo vjen pasi sekretarja e tij e sapoemëruar e Arsimit, Michelle Donelan dha dorëheqjen pas 36 orësh në post, kancelari Nadhim Zahawi i tha kryeministrit “shko tani” dhe Sekretari i Mbrojtjes Ben Wallace tërhoqi mbështetjen e tij.