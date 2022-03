Boris Johnson bën thirrje që të sanksionohen rusët e lidhur me Putin

Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson u tha deputetëve më herët se nëse Presidenti Vladimir Putin “dyfishohet, atëherë do të bëjmë edhe ne”.

Ai tha gjithashtu se qeveria do të përputhë donacionet nga britanikët me apelin e Komitetit të Emergjencave të Fatkeqësive për Ukrainën, duke filluar nga 20 milionë funte.

Udhëheqësi i opozitës Keir Starmer i kërkoi kryeministrit të ndërmarrë veprime kundër rusëve që ai thotë se janë të lidhur me Putinin.

Ai thotë se Roman Abramovich, pronari i Chelsea Football Club, është “një person me interes… për shkak të lidhjeve të tij me shtetin rus dhe lidhjes së tij publike me aktivitete dhe praktika korruptive”.

Ai ngre gjithashtu rastin e ish-zëvendëskryeministrit të Putinit, Igor Shuvalov, për të cilin tha se zotëronte “dy apartamente jo pesë minuta më këmbë nga ktu,ato vlejnë mbi 11 milion £”.

Boris Johnson përgjigjet se “kishte më shumë për të bërë”, por shton se Mbretëria e Bashkuar ka marrë “një rol udhëheqës” në zbatimin e sanksioneve kundër Rusisë.

BBC ka kontaktuar Abramovich për një koment. Ai më parë ka mohuar të ketë lidhje të ngushta financiare me Vladimir Putin ose Kremlinin.