Për’puthen nis sezonin e ri, dhe këtë herë, nuk do të jetë prezantuese Bora Zemani.

Top Channel bën me dije se programi do të moderohet nga Megi Pojani, e njohur si “vajza e skandaleve”, për shkak të “bëmave” të saj, siç ishte kërcimi te varri i stërgjyshes apo puthja në buzë në skenën e “Dancing With The Stars.

Kujtojmë që Megi në Top Channel ka prezantuar Big Brother Fan Club si dhe ka qenë konkurrente në programin e kërcimit “Dancing With The Stars”.