Bombardohet nga rusët objekti i Departamentit të Sigurisë në Ukrainë (VIDEO)

Forcat ruse kanë vazhduar me bombardimin e caqeve tjera në Ukrainë.

Ata kanë goditur me dy raketa departamentin e sigurisë në Chernihiv.

I gjithë objekti tanimë është në flakë teksa pamjet janë publikuar në rrjete sociale.

Vendi i bombarduar është dy orë me veturë larg Kievit. /albeu.com/

