Bombardimet ruse në spital, Zelensky nxjerr pamjet: Njerëz, fëmijë janë nën rrënojat (VIDEO)

Ushtria ruse ka bombarduar me sulm ajror një spital në qytetin juglindor të Mariupolit.

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky ka postuar në Tëitter pamjet nga incidenti, të cilin ai e përshkroi si një “goditje të drejtpërdrejtë”. Nga pamjet duket dhoma të shkatërruara përgjatë një korridori në ndërtesë.

“Njerëz, fëmijë janë nën rrënojat. Mizori! Edhe sa kohë do të jetë bota një bashkëpunëtor që injoron terrorin?” shkruan ai.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022