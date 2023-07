“Bomba” nga Spanja, Real Madrid dhe Mbappe kanë arritur marrëveshjen, ylli francez mbulohet me “flori”

Seria e Kylian Mbappe vazhdon… Vetëm dje, presidenti i Paris Saint-Germain, Khelaifi e bëri të qartë se Kylian Mbappe ose do të nënshkruajë një rinovim deri në vitin 2025 ose do të shitet këtë verë pasi kampioni francez i botës këmbëngul se nuk dëshiron të vazhdojë në Paris përtej 2024.

Një ditë më vonë, radio madrilene “Cadena Ser”, thotë se ka zbuluar se ka një marrëveshje mes Real Madridit dhe Kylian Mbappe. Në veçanti ai shprehet se ka rënë dakord për një kontratë pesëvjeçare me 50 milionë euro në vit si tarifë dhe me klauzolë lirimi deri në 1 miliard euro!

Megjithatë, spanjollët nuk thonë nëse marrëveshja do të bëhet këtë verë apo nëse do të presin që lojtari të jetë i lirë. Në thelb, nëse Mbappe nuk nënshkruan një kontratë të re në Paris dhe nuk shitet këtë vit, ai do të jetë i lirë të negociojë me një ekip të ri pas gjashtë muajsh.

Paris Saint-Germain e vlerëson lojtarin në 200 milionë euro. Lojtari do të kërkojë 50 milionë euro në vit dhe me shpenzimet dhe shpërblimet e tjera do të kalojmë 300 milionë euro. Reali, siç raportojnë mediat në Spanjë, këtë vit nuk do t’i japë këto 300 milionë euro, por do të presë.

Sigurisht, nëse Parisi insiston ta shesë tani, ai do të hyjë pashmangshëm në lojën e tregut.