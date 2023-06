Bllokohen 3 mjete lundruese në Vlorë, gjoba për drejtuesit e tyre

Dy “Jet Ski” dhe një gomone janë bllokuar gjatë fundjavës në Vlorë e Dhërmi nga policia, pas kontrolleve për garantimin e sigurisë në bregdet.

Polica bën me dije se secili nga drejtuesit e tyre u ndëshkua me masë administrative 10 000 lekë të rinj, për mospajisjen me dokumentacionin e nevojshëm për lundrim.

“Si rezultat, Policia Kufitare e Vlorës dhe Policia Kufitare në SPK Dhërmi kanë bllokuar 3 mjete të tjera lundruese, prej tyre 2 mjete lundruese argëtimi “Jet Ski” dhe 1 mjet lundrues gomone, si dhe kanë ndëshkuar me masë administrative 10 000 lekë të rinj secili, drejtuesit e tyre, pasi gjatë verifikimeve ka rezultuar se nuk kishin në bord, dokumentacionin e nevojshëm për lundrim”, njoftoj policia.