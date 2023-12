Blinken thirrje Izraelit të shmangë vdekjet masive në jug të Gazës

Mediat izraelite kanë njoftuar se gjatë takimeve me dyer të mbyllura, Sekretari Blinken i shprehu kabinetit të luftës në Izrael se lufta ndaj Hamasit mund të zgjasë me javë por jo me muaj.

Një tjetër ekspert i tha Zërit të Amerikës, se larg syve të opinionit publik ka shumë tension mes zyrtarëve më të lartë amerikanë dhe atyre izraelitë, lidhur me mbrojtjen e civilëve palestinezë dhe të ardhmen e Gazës dhe të Bregut Perëndimor.

“Ky është një moment vërtet interesant për qeverinë e Shteteve të Bashkuara. Çfarë do të bëjë ajo? A do të rivlerësojë marrëdhëniet e saj me Izraelin dhe mbështetjen e pakushtëzuar ushtarake? Apo do të bëhet pak më e ashpër dhe do të shtrojë për diskutim mbështetjen ushtarake ?”, thotë Sarah Yager nga organizata për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut “Human Rights Watch”.