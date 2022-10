Blinken reagon pas takimit me Xhaçkën, zbulon çfarë diskutuan

Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, përmes një postimi në Twitter, ka zbardhur diskutimet me ministren e Jashtme të Shqipërisë, Olta Xhaçkën.

Blinken shkruan se kanë folur për dialogun SHBA-Shqipëri, për reformat dhe për mbrojtjen kibernetike.

Good to see my friend @xhacka_olta and celebrate a successful U.S.-Albania Strategic Dialogue. We discussed shared priorities in democratic reform, defense, including cyber defense, climate change, and trade. The United States stands side by side with Albania, a longstanding Ally pic.twitter.com/xROTLc8Txc

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 26, 2022