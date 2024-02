Blinken në Tiranë, reagon ambasada e SHBA: Vizitë historike, do të takohet me drejtues të sistemit të drejtësisë

Ambasada amerikane në Tiranë ka reaguar në lidhje me vizitën e Blinken në Shqiperi.

Në reagimin e ambasadës konfirmohet takimi i Blinken me presidentin Bajram Begaj dhe kreun e qeverisë Edi Rama. Gjithashtu, thuhet se Blinken do të takohet me drejtues të sistemit të drejtësisë.

Mesazhi

Mirë se vjen në Shqipëri, Sekretari Blinken! Gjatë vizitës së tij të parë në Shqipëri, Sekretari i Shtetit i SHBA, Antony Blinken do të takohet me Presidentin Bajram Begaj, Kryeministrin Edi Rama dhe do të marrë pjesë në një aktivitet të veçantë rinor te Piramida e Tiranës, për të festuar të ardhmen e marrëdhënieve SHBA-Shqipëri. Ai do të takohet gjithashtu me drejtues të sistemit të drejtësisë dhe komunitetin e ambasadës.