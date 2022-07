Blinken do të zhvillojë bisedë telefonike me homologun rus: Çfarë pritet të diskutojnë

Ndërsa sulmet e Rusisë kundër Ukrainës kanë vazhduar që nga 24 shkurti, Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken njoftoi se do të zhvillojë një telefonatë me ministrin e Jashtëm Rus Sergej Lavrov në ditët në vijim. Në konferencën për shtyp, Blinken tha se në bisedën telefonike që planifikoi të kishte me Lavrovin, për të sjellë basketbollisten amerikane Brittney Griner dhe ish-ushtarin amerikan Paul Whelan, i cili u arrestuan nga Rusia, duke u kthyer në SHBA.

Ai gjithashtu deklaroi se planifikon të diskutojë marrëveshjen e nënshkruar në Stamboll për propozimin e eksportit të grurit në Ukrainë.

Blinken nuk elaboroi ofertën për shkëmbimin e të burgosurve.

Duke theksuar se ai nuk do të negociojë për Ukrainën në bisedën e tij telefonike me Lavrov, Blinken përsëriti se ata nuk do të diskutojnë Ukrainën me palën ruse pa palën ukrainase.

Takimi do të jetë i pari mes dy ministrave që nga fillimi i sulmeve të Rusisë ndaj Ukrainës./albeu.com