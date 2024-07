Blendi Fevziu: Ismail Kadare të varroset pranë vëllezërve Frashëri te kodrat e Liqenit

Gazetari Blendi Fevziu ka propozuar që Ismail Kadare të prehet në paqe në varrezat e nderit në Kodrat e Liqënit të Tiranës. Me anë të një postimi në Facebook, Fevziu thekson se Kadare është intelektuali më i rëndësishëm që Shqipëria ka nxjerrë në historinë e saj.

Postimi i Plotë:

Ismail Kadare eshte intelektuali me i rendesishem qe Shqiperia ka nxjerre ne historine e saj. Shqiptari me i njohur ne bote dhe padyshim, sic shkruan shtypi nderkombetar, nje prej intelektualeve me te medhenj te shekullit te XX. Ai duhet varrosur ne altarin e njerezve te shquar, prane Vellezerve Frasheri, Faik Konicen dhe Mithat Frasherit ne varrezen e nderit ne Kodrat e Liqenit te Tiranes.

Kadare ka ndërruar jetë në moshën 88-vjeçare mëngjesin e sotëm në Spitalin Universitar Nënë Tereza si pasojë e arrestit kardiak. Ai është nominuar 15 herë për çmimin Nobel në Letërsi, ndërsa është nderuar me disa çmime kombëtare dhe ndërkombëtare. Kadare konsiderohet nga disa si një nga shkrimtarët dhe intelektualët më të mëdhenj të shekujve 20 dhe 21, dhe si një zë universal kundër totalitarizmit.