Biznesmeni nga Gjilani i zhdukur prej 2 javësh, dy vajza nga Shqipëria arrestohen në Kosovë

Gjilan– Dy vajza shqiptare janë të arrestuara për rrëmbimin e biznesmenit nga Gjilani, Musah Hamiti i cili rezulton i zhdukur prej 10 janarit 2024.

Familjarët rapotuan zhdukjen e tij me 80 mijë franga me vete.

Insajderi shkruan se hetimet që po kryen Prokuroria Themelore në Gjilan kanë çuar në identifikimin dhe arrestimin- rrjedhimisht edhe dërgimin në paraburgim të dy shtetaseve të Shqipërisë.

Nga burime brenda Gjykatës mesohet se një gjykatës ka miratuar kërkesën e Prokurorisë për të dërguar në paraburgim Silvana Dulellarin e lindur në vitin 1984 dhe Marinela Markoviç e lindur në vitin 1989.

Të dyja këto shtetase të Republikës së Shqipërisë dyshohen se janë të përfshira në rastin që po hetohet si zhdukje, shkruan Insajderi

Avokatja e Markoviç, Zanita Leka-Ademi thotë se masa e paraburgimit është vendosur në shkelje të dispozitave dhe se Marinela është e afërt personit të zhdukur

“Është e rëndësishme që të pandehurës Marinela të mos i caktohet masa e paraburgimit, pasi që ajo është personi më i afërt dhe i besueshëm i personit të zhdukur, dhe nëse ai paraqitet nuk do të ketë ku ta kontaktojë, kurse për shkaqe edhe të ndihmës organeve të drejtësisë, një masë tjetër më e butë konkretisht masa e arrestit shtëpiak, do të ishte efektshme”, ka thënë më tej avokatja Leka-Ademi.

Ajo ka bërë me dije se Musa Hamiti nuk është është hera e parë që ky person zhduket dhe deaktivizon rrjetet sociale, dhe “shpresojmë se sikur edhe herë tjera do të kontaktojë me të pandehurën Marinela ose do të dojë ta takojë atë”, ka thënë tutje avokatja.