Bislimovski: Nëse do të ketë rritje drastike të ngrohjes, shumë përdorues do të shkyçen nga sistemi

“Rritja drastike e çmimit të ngrohjes qendrore nuk është zgjidhje. Në atë rast, me të drejtë, një pjesë e madhe e qytetarëve të Shkupit do të shkyçen nga sistemi i ngrohjes dhe do të kyçeshin në sistemin energjetik. Atëherë do të kishim probleme serioze sepse rrjeti i shpërndarjes në pjesët e Shkupit ku ka ngrohje nuk është i gatshëm për të marrë konsum enorm të rritur dhe gjendja do të përkeqësohet sa i përket furnizimit me energji elektrike”, tha Bislimovski./alsat