“Biseda ishte e vështirë”, Vuçiç pas takimit me Lajçak: Asociacioni, parakusht për arritjen e marrëveshjes me Kosovën

Presidenti serb Aleksandër Vuçiç u takua ditën e djeshme me të dërguarin special të BE-së për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, Miroslav Lajçak. Ky i fundit do të jetë në Beograd edhe ditën e sotme ku do të takohet sërish me presidentin serb.

Por pas takimit që patën ditën e djeshme, Vuçiç dha një deklaratë për mediat ku tha se ishte diskutuar mbi propozimin europian dhe formimin e Unionit të Komunave Serbe si dhe hapat e tjerë për normalizimin e marrëdhënieve mes serbëve dhe shqiptarëve.