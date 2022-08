Binjakët e bashkuar ndahen me ndihmën e realitetit virtual

Binjakët 3-vjeçarë të lindur në Brazil me kokë dhe tru të bashkuar janë ndarë në atë që mjekët e përshkruan të hënën si operacionin më kompleks të këtij lloji, të cilin ata e përgatitën për të përdorur realitetin virtual. Arthur dhe Bernardo Lima kanë lindur në vitin 2018 në shtetin Roraima në Brazilin verior si binjakë kraniopagus, një gjendje jashtëzakonisht e rrallë në botë, raporton BBC.

Të bashkuar kokë më kokë për gati katër vite, vëllezërit tani janë në gjendje të shikojnë njëri-tjetrin në fytyrë për herë të parë, pas një serie prej nëntë operacioneve që kulmuan me një operacion maratonë 27-orësh për t’i ndarë ato. Organizata bamirëse mjekësore me bazë në Londër Gemini Untwined, e cila ndihmoi në kryerjen e proçedurës, e përshkroi atë si “ndarjen më sfiduese dhe komplekse deri më sot”, duke pasur parasysh se djemtë kishin disa vena jetësore. “Ne jemi shumë të kënaqur me rezultatin, sepse askush tjetër nuk besoi në këtë operacion në fillim, por ne gjithmonë kemi besuar se ka një shans”, tha ai në një deklaratë.

Fotot dhe videot e publikuara nga stafi mjekësor treguan djemtë të shtrirë krah për krah në një shtrat spitalor pas operacionit, ndërsa Arturi i vogël shtrihej për të prekur dorën e vëllait të tij. E përlotur, nëna e djemve, Adriely Lima, përshkroi lehtësimin e familjes. “Ne kemi jetuar në spital për gati katër vite”, tha ajo. “Binjakët kishin versionin më serioz dhe më të vështirë të gjendjes, me rrezikun më të lartë të vdekjes për të dy”, tha neurokirurgu Gabriel Mufarrej i Institutit Shtetëror të Trurit Paulo Niemeyer (IECPN) në Rio, ku u krye proçedura./albeu.com