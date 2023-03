Biletat e finales së Eurovizionit shiten për 36 minuta

Biletat e Eurovizionit në Liverpool, u shtitën për vetëm 90 minuta, e ato të finales për 36 minuta.

Organizatorët postuan në Twitter se kërkesa kishte qenë “super e lartë” për biletat.

Kush po e drejton festivalin?

Ekipi pritës do të përfshijë një emër ukrainas në këngëtaren Julia Sanina, së bashku me yllin televiziv dhe këngëtaren Alesha Dixon dhe aktoren Ted Lasso, Hannah Waddingham.

Graham Norton gjithashtu do të dalë nga kabina e komenteve për t’iu bashkuar të tjerëve në finale, me Mel Giedroyc që do ta zëvendësojë atë pas mikrofonit.

Java e Eurovizionit fillon më 8 maj në Liverpool, me shfaqjen e madhe finale direkte që e mbyll atë më 13 maj.

Kujtojmë se Shqipërinë do ta përfaqësojë Albina dhe familja Kelmendi me këngën “Duje”./albeu.com