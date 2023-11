Big Mama “puth në buzë” Ilirin dhe Donaldin: Fantazoj seksualisht Romeo Veshajn!

Personazhi i kësaj të diele në “Mos i bjer me Top” ka bërë të gjithë publikun të shkrihet së qeshuri. Ku është Big Mama, ka gjithmonë energji të mirë dhe këtë këngëtarja e tregon në çdo dalje të saj. E ftuar për të promovuar klipin e saj të ri “Nafaka”, Bigu nuk ka shpëtuar nga disa pyetje ngacmuese të Ronaldo Sharkës dhe Erjola Doçit.

Lojës se cilin nga personazhet e showbiz-it shqiptar do të vendoste pranë zemrës, cilin do të hidhte pas dhe cilin do ta bënte copa-copa, këngëtarja i është përgjigjur duke puthur në buzë burrat dhe duke vendosur vendosur në ballë gratë.

E pyetur nga Doçi nëse Donaldi dhe Iliri janë meshkujt për të cilët ka fantazuar, pasi i puthi në buzë, Big Mama me batutë tha se ‘po’, por jo për Donaldin – Romeon. Kështu, në listën e fotove me vajza dhe djem të njohur të showbiz-it shqiptar, Big Mama vendosi në zemër Dafinën, Marina Vjollcën etj. Ndërsa në foton e Donald Veshajt, këngëtarja tha: “Donaldit i jap një puthje në buzë. Donald, të kam shpirt”.

Madje, këtë tha edhe për Ilir Shaqirin: “Edhe Ilirin e puth në buzë, e kam në zemër. Gocat do t’i puth në ballë, burrat në buzë” – shtoi ajo me të qeshur. Ndërhyrjes së Erjolës nëse janë ata personazhet me të cilët ka fantazuar seksualisht, Big Mama tha: “Po, por Donaldin jo. Romeon po, e ëndërroj seksualisht”.