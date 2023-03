“Bie” TikTok, disa përdorues hasin probleme me aplikacionin

Shumë përdorues kanë hasur probleme të vogla sot në aplikacionin popullor TikTok.

Sipas ‘DownDetector’, një faqe interneti që gjurmon keqfunksionimet e aplikacioneve, gati 3000 përdorues kanë raportuar probleme me aplikacionin.

Për disa përdorues të aplikacionit, videot nuk mund të dilnin të reja për disa minuta.

Nëntorin e kaluar, TikTok pësoi një ndërprerje prej një ore që preku përdoruesit në Mbretërinë e Bashkuar.

Everyone running to twitter when TikTok ain’t working #tiktok #tiktokdown @tiktok_uk #fixit pic.twitter.com/1g4JmDdyAK

— Josh Morris (@joshymorris7) March 9, 2023