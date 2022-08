Bie çmimi i naftës në bursë, në Shqipëri mbetet e njëjtë, Dashnor Sula: Sa duhej të shitej sot një litër karburant

Edhe pse çmimi i naftës në bursa ka pësuar një ulje, Bordi i Transparencës në Shqipëri e ka mbajtur atë të pandryshuar që prej datës 11 gusht.

Së fundmi deputeti i PD, Dashnor Sula ka bërë një ankesë kundër këtij bordi duke theksuar se çmimi në bursë vijon të ulet ndërsa në Shqipëri litri i naftës mbetet i lartë. Ai e ka cilësuar këtë fakt si një skandal të madh dhe ka akuzuar qeverinë se nuk po reagon me uljen e taksave.

“Sot në mëngjes një fuçi naftë shitej me 92.8 dollarë. Nëse do të bënim përllogaritjen duke përfshirë të gjitha taksat dhe normën e rritur nga bordi të fitimit për importuesit e naftës, një litër naftë me pakice nuk do të kushtonte më shumë se 206 lekë për litër, ndërkohë që sot në pikat e karburantit është me 222 lek për litër. Më posht po bëj përllogaritjen:

Çmimi per liter pa taksat sipas çmimit në bursë: 92.9 all/liter + akcize 38.2all/liter + takse karboni 3 all/liter + takse qarkullimi 27all/liter+ takse markimi 0.61all/liter + tvsh 20% 40.27all/liter+ 3 lek marzhi fitimit + 2 lek per liter kosto transporti= 206.98 lek per liter. Ky do duhet te ishte çmimi i naftes sot me pakice. Theksoj duke vendosur edhe normen e rritur te fitimit nga bordi per importuesit. Por vjedhja nuk ka fund ne Shqiperi. Bordi mblidhet menjehere per te rritur çmimin por ben sikur nuk eshte vigjilent kur behet fjale per te ulur çmimin.” Shkruan Dashnor Sula.

Dje postova në Facebook sesi qeveria greke ka lënë pushimet për të menduar bërë gati paketën e ndihmës për qytetarët duke rritur pagën minimale dhe uljen e taksave.

Ndërkohë në Shqipëri qeveria jo e jo që se vendos ujin në zjarr, por kemi edhe bordet që u ngritën për transparencë por në fakt ka përfunduar për të vjedhur qytetarët.

Prej ditësh në bursë çmimi i naftes ka rënë në nivelet e para luftës në Ukrainë por BORDI I VJEDHJES nuk denjon të ul çmimin.

