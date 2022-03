Biden: Ukrainë nuk do të jetë kurrë një fitore për Putinin

Pas shpalljes se ndalimit të naftës ruse në SHBA, presidenti Jo e Biden ka thënë se Putini duket i vendosur të vazhdojë rrugën e tij vrastare pa marrë parasysh koston.

“Ai ka kthyer tashmë dy milionë ukrainas në refugjatë. Rusia mund të vazhdojë të shkatërrojë përparimin e saj me një çmim të tmerrshëm, por kjo është tashmë e qartë: Ukraina nuk do të jetë kurrë një fitore për Putinin. Putini mund të jetë në gjendje të marrë një qytet, por Ai kurrë nuk do të jetë në gjendje të mbajë vendin dhe nëse nuk i përgjigjemi sulmit të Putinit ndaj paqes dhe stabilitetit global sot, kostoja e lirisë dhe për popullin amerikan do të jetë edhe më e madhe nesër”, tha ai.

Biden lavdëroi gjithashtu popullin ukrainas për rezistencën e tij përballë luftës.

“Ata kanë frymëzuar botën me trimërinë e tyre, patriotizmin e tyre, vendosmërinë e tyre sfiduese për të jetuar të lirë. Lufta e Putinit ka shkaktuar një vuajtje të madhe dhe humbje të panevojshme të jetës së grave, fëmijëve, të gjithëve në Ukrainë” tha ai.