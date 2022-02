Biden: Rreziku i pushtimit në Ukrainë vijon, pasi nuk është verifikuar tërheqja ruse! Por ne jemi të përgatitur

Presidenti Biden u shpreh se rreziku i pushtimit rus në Ukrainë vijon ende.

Biden u tha gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë se Shtetet e Bashkuara “ende nuk kanë verifikuar” se Rusia ka filluar tërheqjen e disa trupave pas përfundimit të stërvitjeve të fundit pranë Ukrainës, duke paralajmëruar se “pushtimi mbetet dukshëm i mundshëm”.

“Ministri rus i Mbrojtjes raportoi sot se disa njësi ushtarake po largohen nga pozicionet e tyre pranë Ukrainës. Kjo do të ishte mirë, por ne ende nuk e kemi verifikuar këtë”, tha Biden.

“Ne nuk kemi verifikuar ende se njësitë ushtarake ruse po kthehen në bazat e tyre vendase – në të vërtetë, analistët tanë tregojnë se ato mbeten shumë në një pozicion kërcënues dhe fakti mbetet pikërisht tani Rusia ka më shumë se 150,000 trupa që qarkullojnë Ukrainën dhe Bjellorusinë, dhe përgjatë kufirit të Ukrainës dhe pushtimi mbetet dukshëm i mundur.”

Presidenti Biden shtoi se Shtetet e Bashkuara janë “të përgatitura pavarësisht se çfarë ndodh”, gjatë fjalës së tij nga Shtëpia e Bardhë për krizën Rusi-Ukrainë.

“Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura, pavarësisht se çfarë ndodh. Ne jemi të gatshëm me diplomaci, të angazhohemi me Rusinë dhe aleatët dhe partnerët tanë për të përmirësuar stabilitetin dhe sigurinë në Evropë në tërësi. Dhe ne jemi të gatshëm t’i përgjigjemi me vendosmëri sulmit rus për Ukrainën, që është ende shumë i mundshëm. Të gjitha ngjarjet e javëve dhe muajve të fundit, kjo ka qenë qasja jonë dhe mbetet qasja jonë tani”, tha Presidenti.

Fjalimi vjen pasi Rusia ka grumbulluar më shumë se 130,000 trupa pranë kufirit të Ukrainës në javët e fundit, sipas vlerësimeve të SHBA-së, duke rritur frikën nga zyrtarët e inteligjencës perëndimore dhe ukrainase se një pushtim mund të jetë i pashmangshëm.

Rusia njoftoi më herët se disa nga trupat e saj do të kthehen në bazë pas përfundimit të stërvitjeve të fundit, por theksoi se stërvitjet e mëdha ushtarake do të vazhdojnë.

Ministria ruse e mbrojtjes tha se trupat nga distriktet e saj ushtarake jugore dhe perëndimore – pjesë të të cilave janë ngjitur me Ukrainën – kishin filluar të kthehen në stacionet e tyre të lindjes, megjithëse njoftimi nuk thoshte saktësisht se ku ishin vendosur ato trupa përgjithmonë.

Ambasadorja e SHBA në NATO, Julianne Smith tha të martën se SHBA po “monitoronte situatën” pas njoftimit të trupave të Kremlinit, por shtoi se SHBA “do të duhet të verifikojë” çdo pretendim për një lëvizje të mundshme drejt de-përshkallëzimit nga Rusia./albeu.com/