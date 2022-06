Biden ndryshon mendje: SHBA do t’i dërgojë Ukrainës raketa me reze të gjatë veprimi

SHBA do t’i dërgojë Ukrainës sisteme më të avancuara raketash për ta ndihmuar atë të mbrohet, ka njoftuar presidenti Biden.

Armët, të kërkuara prej kohësh nga Ukraina, do ta ndihmojnë atë të godasë forcat armike më saktë nga një distancë më e gjatë.

Deri më tani, SHBA e kishte refuzuar kërkesën nga frika se armët mund të përdoreshin kundër objektivave në Rusi.

Por të mërkurën, Biden tha se ndihma vdekjeprurëse do të forconte pozicionin negociator të Kievit kundër Rusisë dhe do ta bënte një zgjidhje diplomatike më të mundshme.

“Kjo është arsyeja pse kam vendosur që ne do t’u ofrojmë ukrainasve sisteme dhe municione më të avancuara raketash që do t’u mundësojnë atyre të godasin më saktë objektivat kryesore në fushën e betejës në Ukrainë”, tha Biden.

Armët e reja do të përfshijnë sistemin e raketave të artilerisë me lëvizshmëri të lartë M142 (HIMARS), tha një zyrtar i lartë i Shtëpisë së Bardhë, megjithëse ai nuk specifikoi se sa prej tyre do të furnizoheshin.

Sistemet mund të lëshojnë raketa të shumta të drejtuara me saktësi në objektiva deri në 70 km larg, shumë më larg se artileria që ka aktualisht Ukraina. Ata gjithashtu besohet se janë më të sakta se ekuivalentët e tyre rusë./albeu.com