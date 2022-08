“Biden lejoi Rusinë të shkatërrojë Ukrainën”, Trump zbulon kur do të njoftoj vendimin për të kandiduar për president

Ish-presidenti amerikan Donald Trump është shprehur herë pas here se do të rikandidojë për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 2024.

Trump kritikoi më herët tërheqjen e gabuar të Presidentit Joe Biden nga Afganistani, ndërsa hodhi poshtë aludimin e tij më të fortë deri më tani të një oferte të mundshme presidenciale në 2024.

Ish-presidenti u tha republikanëve të tjerë se ’po vjen koha’ që ai të bëjë një njoftim zyrtar në lidhje me ofertën e tij të ardhshme për Shtëpinë e Bardhë.

Trump tha se beson se “njerëzit do të jenë shumë të lumtur” me vendimin e tij, ndërsa vuri në dukje se Amerika “ka humbur gjithçka” nën udhëheqjen e Biden.

Shpallja e tij vjen pasi një donator i shquar i GOP, i cili dha qindra mijëra dollarë për fushatat e Trump në 2016 dhe 2020, tha për DailyMail.com se ai nuk beson se ish-presidenti do të kandidojë përsëri për president.

Në vend të kësaj, donatori tha se ai mund të shihte Trump duke mbështetur Guvernatorin e Floridës Ron DeSantis për të sfiduar Joe Biden.

Trump, duke dhënë fjalimin kryesor në Konferencën e Veprimit Politik Konservator (CPAC) në Dallas, Teksas këtë fundjavë, konfirmoi se do të bëjë publike planet e tij për të kandiduar për postin në të ardhmen e afërt.

“Sigurisht që nuk është një periudhë shumë e gjatë, koha po vjen”, tha Trump të shtunën kur Fox Neës pyeti se kur republikanët mund të prisnin një njoftim zyrtar.

Ai argumentoi se kombi po përballej me kriza të politikës së brendshme dhe të jashtme, duke thënë se Amerika humbi ‘prestigjin’ e saj kur Biden tërhoqi trupat amerikane nga Afganistani vitin e kaluar.

“Unë mendoj se njerëzit do të jenë shumë të lumtur, vendi ynë nuk ka qenë kurrë në një pozicion si ky, ne kemi humbur gjithçka. Vendi ynë nuk ka qenë kurrë në një pikë më të keqe. Ata dhanë pajisje me vlerë 85 miliardë dollarë, ushtarë të vdekur, ju keni ende amerikanë atje ndoshta si pengje, përfundimisht do të mbeten peng, nuk ka pasur kurrë një kohë si kjo”, tha ai.

Ai gjithashtu pohoi se SHBA-ja është një “komb që lejoi Rusinë të shkatërrojë një vend, Ukrainën, duke vrarë qindra mijëra njerëz dhe kjo vetëm do të përkeqësohet”.

Trump u ankua gjithashtu se Biden e ktheu “kufirin më të sigurt në historinë e SHBA deri tani” në “kufirin më të keq ndonjëherë në histori”.

“Vetëm muajin e kaluar, një i huaj ilegal këtu në Teksas u padit për vrasjet gjakftohtë të katër grave të moshuara në të gjithë shtetin. Dhe ai ka qenë i lidhur me vdekjen e të paktën 24 njerëzve”, shtoi Trump.