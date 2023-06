Beteja epike mes oktapodit dhe peshkaqenit (Video)

Një betejë me përpmasa epike u shpalos në thellësitë e mëdha të oqeanit, e kapur në një video historike që ka shikuesit të mahnitur.

Pamjet zbulojnë një takim të guximshëm mes një oktapodi dhe një peshkaqeni të vogël.

Video nxjerr në pah fuqinë e paepur natyrës dhe aftësitë e jashtëzakonshme të mbijetesës së këtyre krijesave të detit.

Videoja fillon me qetësinë paqësore të dyshemesë së oqeanit. Papritur qetësia prishet ndërsa një okptapod del nga foleja e tij e fshehur.

Rarely seen footage of an octopus trying to eat a shark… Fortunate escape this time. 🐙🦈 pic.twitter.com/9SHCN7F2YC

— H0W_THlNGS_W0RK (@HowThingsWork_) June 22, 2023