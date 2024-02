Berisha thirrje kompanisë Bechtel: Hiq dorë nga Skavica, mos u bëj monument i korrupsionit botëror

Gjatë fjalës në tubimin qytetarë në rrugën e Shpresës, kryetari i PD-së, Sali Berisha i ka bërë thirrje kompanisë amerikane Bechtel që të tërhiqet nga HEC Skavica, që të mos mbetet si monument botëror i korrupsionit.

Pjesë nga fjala e kreut të PD-së, Sali Berisha:

Miqtë e mi, ne denoncuam Skavicën, një nga aferat më të mëdha korruptive.

Dhe unë i them prapë kompanisë Bechtel, çdo tender i fituar pa garë është tender korruptiv, ndaj hiq dorë.

Ti je gjigant në botë, me Sali Berishën ke punuar, ke ndërtuar një kryevepër, por me një garë të pastër ndërkombëtare me 7 kompani të mëdha të Europës.

Hiq dorë nga Skavica, të mos mbetet monument botëror i korrupsionit.

E morët vesh, Butrintin? E morët vesh se si kryekorruptori Edi Rama fsheh raportin e UNESCO-s që denoncon aferën e shkatërrimit të Parkut të Butrintit

Miq, u ndala pak gjatë, por nuk mund të mos ndalesha sepse armik më të madh liria, dinjiteti, mirëqenia, e ardhmja, shpresa e qytetarëve nuk ka sesa korrupsionin e kësaj qeverie.

Ndaj dhe të marrim fatin në dorë, 20 shkurti është dita e kauzave tona.

Është dita e dinjitetit tonë, e guximit tonë. Nga mbarë Europa, nga mbarë bota, shqiptarët po vërshojnë në Tiranë.

Rroftë Shqipëria.

Fitore, fitore, fitore!