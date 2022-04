Berisha sulmon Olta Xhaçkën: S’ka njeri më plaçkitës, e nise me piramidat e po përfundon me pronat

Ish-kryeministri Sali Berisha ka sulmuar ministren Olta Xhaçka nga foltorja e Kuvendit.

Berisha është shprehur se nuk ka njeri më plaçkitës se Xhaçka.

Ai shton se Olta Xhaçka e nisi me piramidat dhe po e mbyll me pronat serinë e saj të vjedhjedhjeve.

“Nuk ka pasur njeri më plaçkitës sesa parafolësja. Në letërsinë e viteve ‘60, u zhvillua një rrymë që quhej, le mal parti….të Keqnisurit. Olta, nuk je larg asaj kategorie, ndaj edhe kur flet duhet të matesh dy herë se e ke filluar me piramidat dhe e mbylle me plaçkitjen e pronave të ushtrisë. Me akrabanë tua e të bashkëshortit tënd.

Informoj qytetarët se për sa i përket cinizmit njerëzor, zonja nuk lë mbrapa asnjë personazh të letërsisë botërore.

Në klimën e tërmetit deklaronte se kishte dërguar 15 mijë pako, për 2 apo 3 pako. Duke harruar që ata kishin nevojë për pako, s’kishin çfarë të hanin…Këta janë grupi i shushunjave që po u pinë gjakun”, është shprehur Berisha./albee.com/