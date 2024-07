Berisha: Si po anulohen mandat-arrestet për Veliajn dhe vëllanë e tij!

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar sërish për anulimin e mandat-arresteve nga SKAP. Ai ka postuar në faqen e tij në facebook mesazhin e një qytetari që tregon se janë zhdukur dokumentet që kanë ardhur nga Bullgaria për kompaninë “Gogla” të vëllait të Erion Veliaj dhe të tjerëve, që provojnë se vodhën miliona euro nga djegësi i Tiranës.

Mesazhi:

Zhdukje mafioze të dokumenteve në Skap!

Ja si anulohen mandat-arrestet nga Skrapi.

Zhduken dokumentet që kanë ardhur nga Bullgaria për kompaninë “Gogla” të vëllait të Erion Veliaj dhe të tjerëve, që provojnë se vodhën miliona euro nga djegësi i Tiranës.

[📩] Lexoni denoncimin e mëposhtëm.

Pershendetje dr po ju shkruaj për të ju njoftuar se dosjes të ardhur nga Bullgaria ku me dokumente zyrtare dëshmohet vjedhja e miliona euro të djegesit të Tiranës nga vëllai i Erion Velisë me kompaninë e tij « Gogla » dhe me Lori Cafe e Top Chanel Eva Blushi, Vjollca Hoxha po i zhdukin.