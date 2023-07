Berisha: Rama refuzon të flasë për aferën e inceneratorëve

Ish-kryeministri Sali Berisha përgjatë gjithë ditës së enjte i ka bërë thirrje kryeministrit Edi rama që të shkojë në Kuvend dhe të flasë për inceneratorët.

Ashtu si në mëngjes edhe në mbrëmje Berisha tha se Rama duhet të japë shpjegime për aferën e djegësave pasi “shkelmoi me dy këmbë strategjinë e BE për trajtimin e plehrave”.

“Kemi mocion me debat pasi tregon se arratisja e Ahmetajt, është moto erdha vodha e ika, i mbylli gojën Ramës, akt turpi në të cilën Ahmetaj faktoi fajësinë e tij. Bosi i mafjes së plehut nuk guxon as ta shqipërojë njëherë të vetme, Rama i rrahu gjoksin shqiptarëve për drejtësinë, por zëdhënësi i tij ia mbathi para se prokuroria të dërgonte në Kuvend urdhër arrest. Afera e djegësve është më e madhe, ku ka një përpjekje që të flasin për martinin dhe zoton, të gjithë kanë një qëllim të mbrojnë pronarët e vërtetë. Edi Rama për sipërmarrjen e tij shkelmoi me dy këmbë strategjinë e BE për trajtimin e plehrave”, tha Berisha.