Berisha: Rama ka caktuar konferencë në të njëjtën orë me mua, por sytë dhe zemrat e qytetarëve janë te protesta

Ish-kryeministri Sali Berisha po zhvillon një konferencë me gazetarët në të njëjtën orë me kryeministrin Edi Rama. Berisha u shpreh se protesta e 7 korrikut e ka detyruar Ramën të shpallë Sali-dipencencën.

“E ka detyruar Edi Ramën të shpallë Sali-dipendencën, ka caktuar konferencë shtypi në të njëjtën orë me ne por natyrisht sytë mendjet zemrat e qytetarëve janë te protesta mbarë popullore dhe zëri i saj sot në këtë tryezë. Ndaj jam këtu për të drejtuar thirrjen në emër të frontit për shpëtimin e Shqipërisë mbarë qytetarëve shqiptarë të bashkohen më datën 7 korrik në 7 të darkës në bulevardin para Kryeministrisë në protestën më të fuqishme që vendi ka njohur ndonjëherë”, u shpreh Berisha në konferencën me mediat”, tha Berisha.

Berisha tha se në këtë protestë janë të ftuar të gjithë qytetarët për të marrë pjesë, që të protestojnë për ndryshimin e vendit, pasi sipas tij Shqipëria është shndërruar në një shtet që lind fëmijë për emigracion.

“Dje Edi Rama me ligj vendosi që qindra e qindra miliona euro, të fituara nga pirja e gjakut të shqiptarëve përmes bordeve, nga shtimi i të ardhurave të TVSH si pasojë e rritjes së çmimeve, në vend që tiu rikthehej atyre që vuajnë për kafshatën e gojës, Edi Rama i shpërndau me klientët e tij, që kanë fituar tendera me 99.9% të vlerës, si kurrë ndonjëherë.

Ata që kanë fituar tenderat me çmimet më maksimale, po marrin fondin e ri që të ndajnë me Ramën. Nuk ka akt me cinik, më çnjerëzor, ti këto para që i more nga dhimbja, djersa e njerëzve që punojnë, duhet të bëje gjithçka për t’iua kthyer atyre. Një dekret i pashembullt në histori, çdo shtet në situata krizash bën dekrete vetëm për të ndihmuar njerëzit në nevojë, në Shqipëri ndodh e kundërta”, tha Berisha./albeu.com