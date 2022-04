Berisha përplaset dhe shtyn Alibeajn, Rama tallet me PD-në: Xhudo në parlament

Kryeministri Edi Rama, në fjalën e tij në Kuvend, komentoi edhe incidentin mes kreut të grupit Parlamentar të PD, Enkelejd Alibeaj dhe ish-kryeministrit Sali Berisha.

Gjithashtu Rama tha se zgjedhjet me konsensus të presidentit ishin meritë e Partisë Socialiste.

“Mori një rrjedhë pak sa xhudiste parlamenti, por unë dua të rikthehem aty ku e nisa dhe me gjithë këto zëra, ca nga bota tjetër, ca mbi kufomat e botës tjetër, u dëgjua një zë nga kjo botë dhe një zë që bëri sens në diskutim. Kështu që po i referohem, zotit Mediu, sepse është me rëndësi që të vihen ca pika mbi “i” mbi procesin që duam, ndërsa me shpirtrat e vdekur, të lirë, nuk është fare fusha ime.”tha Rama.