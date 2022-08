Berisha nxjerr mesazhin e oficerit: Gomonia që vrau 7-vjeçaren në Himarë përdorej nga Habilajt dhe Gerond Xhafa për trafik droge!

Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar sipas tij një mesazh të një oficeri policie, i cili i thotë se gomonia që vrau 7-vjeçaren në Himarë përdorej nga Habilajt dhe Gerond Xhafa për trafik droge.

Në mesazhin e pretenduar të Berishës jepen edhe detaje të tjera mbi historikun e lëvizjeve të gomones.

“Skafi i fuqishëm i komisar Tases përdorej nga Habilajt dhe Gerond Xhafa për trafik droge!

��� Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. sb

Jam oficer policie. Po ju informoj në lidhje me Motogomonen me dy motorra të fuqishem që aksidentij 7 vjeçaren në Potam: Motogomonja ( Skafi) me dy motorra i perket një Grupi trafikantësh që kanë punuar dhe punojnë për transportim hashashi per Itali, Greqi dhe Malin e Zi, për llogari të Habilajve dhe Geron Xhafes, por që janë mbrojtur dhe favorizuar nga oficeri Arjan Tase me detyrë Komandant i Stacionit Policisë Himar…!

Motogomonja ( Skafi), në ditët e fundit të muajit Maj, ka pësuar një defekt duke trasportuar 700 kg hashash për në Ishujt e Greqisë. Pastaj është terhequr nga Deti dhe është derguar me një automjet të mbyllur në një Servis të specializuar për Skafet në Rajonin e Kurbinit në afërsi të Patokut ku i është nënshtruar servisit për më shumë se një muaj. Pra është mjet lundrues për operacione të shpejta (trafik të paligjshem) dhe jo mjet lundrumi për sherbime turistike…!

