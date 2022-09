Berisha në Kolonjë: Rama sillet si pushtues dhe vjedh shqiptarët nga xhepat, jemi në rrezik

Ish-kryeministri Sali Berisha deklaroi se vendi është në rrezik.

Berisha e quajti kryeministrin Edi Rama si “pushtues”, ndërsa vuri theksin te shpopullimi i vendit.

Ndër të tjera, ish-kryeministri u kërkoi qytetarëve që të angazhohen për të bërë të mundur çlirimin e vendit nga ajo që ai e quajti “klik” pushtuesish.

Komentet Berisha i bëri në një takim me qytetarët në Kolonjë.

“Ky po sillet si një pushtues i vërtetë me shqiptarët. Ndihet më afër me Vuçiçin se me Kurtin. Sepse Albin Kurtit nuk pranon Ballkanin e Hapur. Marrëdhëniet shqiptaro-serbe nuk mund të jenë kurrë të vërteta nëse ato nuk kalojnë nga Prishtina.

Unë dëshiroj të dëgjoj mendimet tuaja , por edhe t’ju ftoj të angazhohemi me përkushtim në debat, në diskutim, dialog me çdo qytetar të Kolonjës. Vendi është në rrezik. Cilido që thotë jo le të paraqesë argumenta. Një vend që po shpopullohet me shpejtësi marramendëse. Vitin e kaluar kishim më shumë vdekje se lindje në vendin tonë. Ato do merren parasysh nga PD”, tha Berisha.

Berisha theksoi më tej se me ngritjen e bordeve të çmimeve, Rama ka vjedhur qytetarët përmes rritjes së TVSH, mbi 400 milionë euro.

“Me bordet që ka vendosur ka vjedhur nga xhepat e qytetarëve përmes rritjes së TVSH 400 e ca milionë euro. Nafta është 80 euro për fuçi sot në treg, më e lirë shumë se sa ishte në fillim të luftës, këtu vijon mbi 2 mijë eca. Të tjerët thonë që ky është aksioner, por 250 mijë tonë naftë futën kontrabandë, me statistika kjo gjë është e sigurt”, u shpreh Berisha.