Berisha në koalicion me LSI në zgjedhjet e 6 Marsit, vjen reagimi i PD-së

Ish-kryeministri Sali Berisha prezantoi sot 6 kandidatët për zgjedhjet lokale që do të zhvillohen më 6 mars dhe zbuloi se në këto zgjedhje do të hyjë në koalicion me LSI-në.

Menjëherë ka reaguar PD-ja zyrtare përmes një postimi në Facebook ku thotë se “Koalicioni non grata nuk do ta mbajë Shqipërinë në vendnumëro, hallet e Berishës, Ramës dhe Metës, nuk janë hallet e shqiptarëve”.

Reagimi i plotë:

Sali Berisha ka vetëm një garë, atë për të dëmtuar Partinë Demokratike.

Koalicioni non grata nuk do ta mbajë Shqipërinë në vendnumëro, hallet e Berishës, Ramës dhe Metës, nuk janë hallet e shqiptarëve.

Zgjedh Ramën, mban Berishën dhe Metën.

Zgjedh Berishën dhe Metën, mban Ramën./albeu.com