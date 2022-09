Berisha në Këshillin Kombëtar të PD: Rama me Ballkanin e Hapur mbron boshtin Beograd-Moskë, është vasal i Putin-it

Pasditen e sotme kreu i Partisë Dejmokratike ka mbledhur Këshillimin Kombëtar.

Gjatë fjalës së tij ai është shprehur se Rama është vasal i Putin dhe se me “Ballkanin e Hapur” ai po mbron boshtin Beograd-Moskë .

Sali Berisha: Në fjalët e Edi Ramës do të gjeni fjalët e Vuçiç. Del nga takimi në takim duke mbrojtur një Putin të vogël në rajon duke justifikuar plotësisht rrjeshtimin e Vuçiçit me Rusinë duke i paraqitur sanksionet si njëpenmgesë të madhë për rajonin. Prapa mbrojtjes që Edi Rama i bën aksit Beograd-Moskë qëndron vasaliteti i tij nda Moskës. Në këtë diskur Edi Rama bën një deklaratë anti-shqiptare dhe anti-njerëzore, u thotë qytetarëve që unë nuk bie dakort me Albin Kurti për njohjën e Kosovës dhe qëndrimit ndaj të shkuarës. Rama me Ballkanin e Hapur mbron boshtin Beograd-Moskë./albeu.com