Berisha në Durrës: Ramën e konsideroj armik, socialistët jo

Ish-kryeministri, Sali Berisha gjatë takimit me të rinjtë në Durrë ditën e sotme ku ka folur për disa tema por ajo cka ra në vëmendje ishte fjala e Berishës.

Berisha deklaroi se konsideron armik vetëm Edi Ramën dhe jo socialistët.

Berisha: Ajo që ndodh në Durrës është një barbari. Ato janë vlera të cilat nuk janë as demokrate as socialiste, janë vlera të përjetshme. I kanë sjellë Durrësit dhe durrsakët në shekuj dhe mijëvjeçarë dhe tani për shkak të korrupsionit, të vjedhjes kërkohet që gjithçka të transformohet dhe të zhduket. Pra, një nga rreziqet e mëdha. Flamuri është vler i thesareve kulturore në radhë të parë, është flamur i vlerave njerëzore të lidhura me lirinë. Fatkeqësi më të madhe për atë flamur se ta mbante sot në dorë Edi Rama nuk kishte. Unë e kam deklaruar para jush, armik atë dhe ia kam thënë me bindjen më absolute, është armik sepse ai nuk lejon shqiptarët të votojnë. Liria votën ka, nëse nuk ke votën nuk ke dinjitetin. Edhe pushtuesit të lejonin të votoje, por të caktonin një përfaqësues të pushtuesit. Ky faktikisht pasi shkelmoi votën e shqiptarëve e përzuri nga PS. Nuk i konsideroj socialistët armiq, konsideroj Edi Ramën sepse dhe atyre ua hoqi votën./albeu.com