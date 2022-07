Berisha mesazh BE: Hapni negociatat, mos ndëshkoni shqiptarët për Edi Ramën

Nga tribuna e protestës para Kryeministrisë, ish-kryeministri Sali Berisha i bëri thirrje Bashkimit Europian të hapë negociatat me Shqipëri dhe të mos i ndëshkojë shqiptarët për Edi Ramën, i cili sipas Berishës hyrja në BE është gjëja e fundit që do.

“Ramës do t’i presim biletën dhe ky është vetëm fillimi i marshimit tonë të lirisë. Këtë javë shpresojmë që BE të vendosë hapjen e negociatave dhe ju bëj thirrje nga kjo tribunë, hani negociata, mos ndëshkoni shqiptarët për Edi Ramën, që do çdo gjë, vetëm negociatat jo, pasi do ta nxjerrin lakuriq siç është kryedemon dhe hajdutin më të madh në Europë”, tha Berisha./albeu.com