Berisha me mbështetësit nisen drejt Kryeministrisë: Nëse ndërhyn Rama ka punë me ne (VIDEO)

Sali Berisha po vijon marshimin drejt kryemistrisë.

Ish-kryemistri i shoqëruar nga demokratet dhe me maskë kundra gazit ai paralajmëroi Ramës se në rast se ndërhyn, do të ketë punë me ne.

Ndërkohë, policia ka marrë nën kontroll selinë e PD-në, ku dhe ka nisur shoqërimet e para.

“Opozita e vërtetë është kjo që shihni. Ne bëmë protestë paqësore. Ne mbetemi të pampshtur. Ky ishte një sekar i përgatitur nga Lul Brava dhe Edi Rama. Kjo është një lëvizje e pandalshme, është një betejë e pandalshme. Kjo që patë sot, është vetëm faqja e parë.

Ata që mendojnë për të mbajtur pengje dhe kukulla gabojnë rëndë. Janë qytetrët që do vendosin lirinë. Sot shqiptarët panë fytyrën e vërtetë të Lul Bravës dhe Edi Ramës. Falenderoj demokratët vërtetë. Shoqëria shqiptare merion votën e lirë”, tha Berisha. /albeu.com/