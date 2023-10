Berisha kërkon verifikimin e telefonave të deputetëve: Kush ka përdorur EncroChat dhe Sky të jetë objekt i dekriminalizimit

Ditën e djeshme, ministri i Brendshëm Taulant Balla paralajmëroi se të gjithë efektivët që kanë pasur akses në rrjete komunikimi EncroChat apo Sky do të përjashtohen nga Policia e Shtetit.

Balla: Ka pasur dhe ka punonjës që janë përfshirë në botën e krimit. Çdo punonjës që do rezultojë që të ketë pasur akses në këto rrjete komunikimi EcroChat apo Sky do përjashtohet nga policia edhe në rast se në ato komunikime nuk rezulton të ketë aktivitet kriminal.

Por Berisha, ditën e sotme në Kuvend kërkoi që më parë të verifikohen celularët e deputetëve pasi ata janë udhëheqësit e krimit të organizuar, sipas ish-kryeministrit.

Berisha: Dua të dënoj me forcën më të madhe kërcënimet ndaj punonjësve të drejtësisë. Dënoj me ashpërsinë më të madhe si një nga krimet më të rënda, çdo kërcënim ndaj çdo hetuesi, prokurori, gjykatësi, gazetari dhe cilido tjetër. Por këtu dua të theksoj, dua të ndalem se këto kërcënime shfrytëzojnë rrjedhjen e informacioneve. Shfrytëzojnë pazarin që bëhet me informacionet.

Kush e bën? Militantët tuaj e bëjnë, patronazhistët tuaj e bëjnë. Ata nxjerrin dosjet në treg te kriminelët dhe kriminelët më pas u vërsulen prokurorëve dhe gjykatësve. Kujt i vijnë këto kërcënime? A e dini se të gjithë ata që janë marrë dhëmb për dhëmb me bandat, siç ishte kjo Selimi- unë nuk e njoh, siç është kjo në SPAK, ata dekonspirohen nga njerëzit tuaj, militantë që shesin informacione.

Si ka mundësi, t’ju bëj një pyetje- që nuk gjendet asnjë rrjedhës i informacioneve të dosjeve top-sekret. Dosjet e drejtësisë janë top-sekret në gjithë botën. Kjo është bërë rrugë dhe asnjë nuk gjendet. Kjo është një formë presioni të tmerrshëm ndaj tyre. Po natyrisht, kur vihet Taulant Balla, njeriu i lidhur më shumë se kushdo tjetër me bandat në krye, nga të mos dalë çdo sekret? Nuk gjeni një rrjedhës se jeni vetë rrjedhës.

Propozimi im është ky: çdo politikan, çdo deputet dhe deputete, që ka përdorur EncroChat, që ka përdorur aplikacionin SKY EÇ, që ka përdorur telefona të tjerë të kriptuar, ai të jetë objekt i dekriminalizimit. Shoh se po largoni policë, shumë mirë. Por duhet të bëjmë në radhë të parë transparencën e politikanëve se ata janë udhëheqësit e krimit të organizuar./Albeu.com