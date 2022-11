“Berisha ka gabuar”, Dashamir Shehi: Kam një pishman të madh në jetën politike

Në shkurt të vitit 1997, kur vendi dukej se po shkonte drejt kaosit, për shkak edhe të falimentit të kompanive piramidale, Dashamir Shehi propozoi në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të PD-së, një promemorie me 14 pika ku spikasin dy prej tyre: së pari kërkonte që Berisha të mos rikandidonte për president dhe së dyti Aleksandër Meksi të dore hiqej si kryeministër dhe të krijohej një qeverisje që do të ndikonte në uljen e tensioneve.

Padyshim, promemoria e Shehit u prit me revoltë nga Berisha dhe Meksi por edhe pjesa tjetër e PD-së. Lista me më shumë se 20 deputetë nisi të tkurrej dhe në finale mbetën vetëm gjashtë prej tyre bashkë me Shehin, ndër të cilët, Alfred Serreqi, Tomorr Dosti, Ariana Nati, Bashkim Kopliku. Firmëtarët e promemories u larguan nga PD.